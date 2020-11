CONFIRMADO! Jogos de loteria poderão ser pagos com PIX

Desde a última quinta-feira (19), quem quiser pagar jogos de loteria, como Quina, Lotofácil e Mega-Sena, pode fazer os pagamentos pelo Pix. O novo sistema de pagamentos e transferências criado pelo Banco Central começou a funcionar para todos os clientes na última segunda-feira (16).

Para que as loterias possam ser pagas pelo novo sistema, o Banco Central afirma ter integrado as lotéricas entre as instituições que estão aptas a receber o Pix. Mesmo assim, a disponibilidade de pagar loterias com o Pix vai depender dos estabelecimentos estarem preparados para esse novo tipo de transação.

Ainda de acordo com o Banco Central, foi aprovado um período de seis meses para que as plataformas realizem “ajustes pontuais” para que se conectem ao Pix. “Nesse tempo, as instituições estarão isentas de aplicação de multa caso aconteça alguma operação errada se tomarem medidas para evitar a reincidência do erro”, afirmou o banco.

Entre as infrações que o regulamento cita estão o tempo máximo de processamento da transação, que deve ser de poucos segundos, descumprimento dos níveis de serviço e falta de cumprimento de procedimentos tecnológicos, de segurança e operacionais necessários.

O Pix começou a funcionar no início do mês em fase de testes, apenas para clientes selecionados. Todo o público teve acesso ao novo sistema apenas no início desta semana.

Saiba como usar o PIX no Caixa Tem

Primeiro, o usuário deve cadastrar uma chave PIX no aplicativo Caixa Tem. para isso, basta escolher o tipo de chave a ser utilizada, podendo ser o CPF, CNPJ, e-mail, celular ou uma chave gerada no momento da operação.

Em seguida, o usuário deve clicar em “Cadastrar chaves selecionadas” e digitar a senha do Caixa Tem. Vale salientar que as chaves PIX também devem ser cadastradas na fala que irá receber a transferência.

Após cadastrar a chave PIX, o usuário deve seguir o passo a passo abaixo: