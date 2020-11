Confronto deste ano marca quarto encontro de rivais na Copa do Brasil

Palmeiras e Ceará começam hoje, no Allianz Parque, a decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Será o quarto capítulo da história de uma série iniciada há mais de 20 anos pelos dois clubes nesta competição.

Na quarta que vem, no Castelão, ou o Vozão empata a série histórica, ou o Alviverde abre dois confrontos de vantagem.

Curiosidade: embora tenha até eliminado o Palmeiras em uma oportunidade, o Ceará nunca venceu o Alviverde na Copa do Brasil. Em seis jogos, foram três empates e três vitórias palmeirenses.

1994: Evair perde pênalti e Gato Fernández leva gol do meio-campo

Por pouco, o quarto capítulo da série histórica entre os clubes não tem como um dos protagonistas o mesmo de 23 anos atrás.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras há até cerca de um mês, era o comandante do Verdão surpreendentemente eliminado da Copa do Brasil de 1994.

Com o critério do gol fora de casa valendo, o Vozão nem precisou vencer para despachar o Palmeiras nas oitavas de final do torneio.

Em Fortaleza, um 0 a 0. E no Parque Antárctica, uma surpresa.

Gato Fernández que, o nome já diz, é pai de Gatito, do Botafogo, aceitou um chute despretensioso do lateral Jaime, de muito longe: 1 a 0 para o Ceará.

Pouco tempo depois, Maurílio, que substituía Edmundo, sofre pênalti que Evair cobra longe do alcance de Chico. No segundo tempo, o Palmeiras martela e consegue novo penal.

Mas não era dia. Evair bateu e o goleiro Chico defendeu. Foi um dos únicos três pênaltis que o Matador errou com a camisa do Alviverde.

Ao final do jogo, nervoso com as críticas pela eliminação, Luxa ameaçava deixar o clube. Era o mês de maio, e o técnico seguiu até o fim do ano para conquistar o bicampeonato brasileiro.

Show de Viola, duas goleadas e dois times

Houve dois Palmeiras no confronto com o Ceará pela Copa do Brasil de 1997.

O do jogo de ida, em 15 de abril, contava com um ataque formado por Rincón, Djalminha, Viola e Luizão. Em um Castelão lotado, o Palmeiras venceu por 5 a 2 de virada – com quatro gols de Viola.

Viola comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Corinthians, em 1996 Gazeta Press

O Palmeiras da volta, assim como no primeiro jogo, comandado por Márcio Araújo – hoje auxiliar de Fernando Diniz no São Paulo – foi bem diferente.

Luizão e Djalminha, que pouco tempo depois seriam vendidos ao Deportivo La Coruña, não jogaram. Rincón, que também não jogaria o segundo semestre, foi poupado.

Mas o Verdão alternativo, com um ataque formado por Almir, Edmilson (1) e Fernando (2) não perdoou e também fez 5 no adversário, que dessa vez não marcou nenhuma vez. Marquinhos e Rogério completaram o placar.

Na fase seguinte, o Palmeiras acabaria eliminado pelo Flamengo na semifinal. O campeão viria a ser o Grêmio.

Goleada rumo ao título e brilho de Paulo Nunes

Em 1998, Palmeiras e Ceará se encontram logo na primeira fase da Copa do Brasil.

No Castelão, Paulo Nunes fez 1 a 0. Mas o Palmeiras sofreu o empate com gol de Edson Vieira.

Na volta, o Palmeiras de Felipão atropelou: 5 a 0, com dois gols de Paulo Nunes, dois de Zinho, um de Alex e um de Chris.

Paulo Nunes comemora gol do sobre o Cruzeiro, na final da Copa do Brasil 1998 Gazeta Press

O Verdão seguiu firme na competição e bateu o Cruzeiro na final, com um gol de Oséas, completamente fora de ângulo, nos minutos finais da partida.

Essa conquista foi o que levou o Palmeiras à Libertadores do ano seguinte, que o clube acabaria conquistando.