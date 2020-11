Conheça 6 séries parecidas com Euphoria, da HBO

Os dramas adolescentes sempre foram bem explorados pelos produtores, tanto nos cinemas quanto na TV. Essa é uma fase da vida que traz muitos elementos que podem render boas histórias. São várias descobertas, várias dúvidas — e também várias falsas certezas.

Em 2019, estreou na HBO a série Euphoria, que consegue se aprofundar na conturbada vida dos adolescentes, abordando vários temas polêmicos, como o uso de drogas, a descoberta da sexualidade, os problemas dos relacionamentos, sejam eles familiares, amorosos ou de amizade.

(HBO/Reprodução)Fonte: Cine Addiction

A série da HBO é uma adaptação do programa original israelense e foi muito bem recebida pelo público e também pela crítica, recebendo 6 indicações ao Emmy 2020, saindo vencedora na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática com Zendaya.

Euphoria já tem a 2ª temporada garantida pela HBO, porém, ainda sem previsão de estreia. Todavia, a série já tem programado dois episódios especiais. Um que estreia ainda em 2020, no dia 6 de dezembro, e outro sem data programada.

Enquanto a HBO não lança a nova temporada de Euphoria, conheça algumas outras séries que possuem elementos parecidos, seja o enredo, seja o drama adolescente, ou seja a relevância ao tocar em assuntos polêmicos. Confira a lista:

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A série da Netflix se aproxima bastante de Euphoria ao abordar os problemas sociais que as descobertas sexuais podem causar. Mas diferentemente da série da HBO, Sex Education trata do assunto de maneira mais lúdica, mais leve e sempre com bom humor, ao seguir o protagonista Otis, um jovem com problemas sexuais, filho de uma terapeuta sexual, e que acaba se tornando um conselheiro sexual em sua escola. São duas temporadas disponíveis na Netflix.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

On My Block vai por um caminho diferente para abordar as vidas dos jovens. A série mostra um grupo de adolescentes moradores de uma área central da cidade de Los Angeles que enfrenta problemas de vizinhança. No programa, temos atividade de gangues, romances adolescentes, crimes e os jovens em algumas situações de perigo. Além disso, Jen Malone, supervisora musical de Euphoria, também cuida da trilha de On My Block. A série original da Netflix tem três temporadas disponíveis no streaming.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Aqui, fugimos do drama adolescente e focamos em problemas em um relacionamento amoroso. Em You, temos o protagonista interpretado por Penn Badgley, que vive um gerente de uma livraria que se torna obcecado por uma mulher que visitou o local. O relacionamento de ambos se torna abusivo, sombrio e até mortal. A 3ª temporada da série já começou a ser produzida e tem previsão de estreia para 2021 na Netflix.

(HBO/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A série é baseada no romance homônimo de Gillian Flynn e acompanha uma repórter chamada Camille Preaker, que volta, depois de vários anos longe, para a sua cidade natal para cobrir a investigação de um assassinato de uma jovem. Assim como a personagem de Zendaya em Euphoria tem problemas com drogas, aqui, Camille possui problemas com o álcool. A série tem uma fotografia bem parecida com Euphoria ao trazer elementos mais obscuros.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

I Am Not Okay With This já foi cancelada pela Netflix após a sua primeira temporada. Porém, para quem se interessa pelo assunto, é uma série que vale a pena ser vista. O drama/comédia da Netflix segue uma jovem com dificuldades em se relacionar com outras pessoas, e alguns traumas causados pela morte de seu pai. Mas as coisas começam a mudar quando ela descobre que tem alguns poderes especiais, que servem como uma alegoria para ela enfrentar seus medos.

(E4/MTV/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Mesmo que o programa já tenha acabado em 2013, Skins continua atual, principalmente por conseguir mostrar o lado obscuro da adolescência. Talvez seja a série mais parecida com Euphoria ao trazer problemas com drogas, abusos sexuais, entre outros assuntos. Na época em que foi exibida, a série marcou por abordar de maneira crua e real os problemas adolescentes.