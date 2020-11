Nesta quinta-feira, a partir das 19h, nas redes sociais do SINDSPEM, acontecerá o primeiro debate com candidatos que concorrem a cadeira de prefeito da cidade de Penedo. Dr. Tico, Nelsinho, Ivana Toledo, Ronaldo Lopes e Pastor Júnior já confirmaram participação nesse que é o primeiro e provavelmente o último debate nestas eleições 2020.

A transmissão ao vivo será toda ela filmada pelo BoaTV e transmitida no Youtube e Facebook do SINDSPEM (confira link abaixo):

Mediada pelo próprio presidente do sindicato, Luís Dantas, o evento político foi elaborado com uma série de regras, tudo isso para garantir a transparência e imparcialidade. Confira agora como será:

1º BLOCO

Perguntas dos Servidores Efetivos enviadas para E-mail institucional do SINDSPEM dentro do tema: Servidor Público Municipal de Penedo.

1. Este bloco será composto de cinco perguntas sorteadas dentre as quinze previamente selecionadas pela Diretoria do SINDSPEM, entre as recebidas em seu e-mail institucional, enviadas pelos servidores efetivos;

2. O mediador fará o sorteio da pergunta e terá até um minuto para fazer a leitura;

3. O mediador sorteará um candidato para responder à pergunta sorteada e um outro candidato para comentar a resposta;

4. O candidato sorteado terá dois minutos para resposta;

5. O candidato que fará o comentário terá um minuto e meio;

6. Cada candidato responderá uma única vez por rodada;

7. Cada candidato comentará uma única vez por rodada;

8. A previsão de duração do bloco é de vinte e cinco minutos.

2º BLOCO

Candidato Pergunta a Candidato com Tema Livre

1. O mediador sorteará um candidato para fazer uma pergunta com tema livre a um candidato de sua escolha;

2. O candidato sorteado terá um minuto para fazer a pergunta;

3. O candidato escolhido terá dois minutos para responder;

4. O candidato sorteado terá um minuto para réplica;

5. O candidato escolhido terá um minuto para tréplica;

6. Cada candidato perguntará uma única vez e responderá uma única vez.

7. A previsão de duração do bloco é de vinte e cinco minutos.

3º BLOCO

Perguntas Elaboradas pela Diretoria do SINDSPEM dentro do Tema: Servidor Público Municipal

1. Este bloco será composto de cinco perguntas elaboradas pela diretoria do SINDSPEM, relacionadas ao Servidor Público Municipal;

2. O mediador terá até um minuto para fazer a leitura da pergunta;

3. O mediador sorteará um candidato para responder uma pergunta dentre as cinco e um outro candidato para comentar a resposta;

4. O candidato sorteado terá dois minutos para resposta;

5. O candidato que fará o comentário terá um minuto e meio;

6. Cada candidato responderá uma única vez por rodada;

7. Cada candidato comentará uma única vez por rodada;

8. A previsão de duração do bloco é de vinte e cinco minutos.

4º BLOCO

Candidato Pergunta a Candidato com Tema Livre

1. O mediador sorteará um candidato para fazer uma pergunta com tema livre a um candidato de sua escolha;

2. O candidato sorteado terá um minuto para fazer a pergunta;

3. O candidato escolhido terá dois minutos para responder;

4. O candidato sorteado terá um minuto para réplica;

5. O candidato escolhido terá um minuto para tréplica;

6. Cada candidato perguntará uma única vez e responderá uma única vez.

7. A previsão de duração do bloco é de vinte e cinco minutos.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Cada candidato terá três minutos para fazer suas considerações finais.