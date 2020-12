Conselho do Atlético-MG aprova orçamento de 2021 por unanimidade

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprovou por unanimidade o orçamento elaborada pela Diretoria Executiva para o próximo ano, 2021. O evento aconteceu no salão do Labareda Clube e foi conduzida por Castellar Modesto Guimarães Filho.

O orçamento aprovado prevê uma arrecadação bruta de R$ 401 milhões, com um lucro de R$ 5 milhões ao final do ano. Os números apresentados pela diretoria projetam R$ 183,3 milhões com direitos de transmissão e premiações, e R$ 120 milhões em transferências de jogadores.

Além do presidente do Conselho Deliberativo, que conduziu a reunião, o atual presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, o vice-presidente do Deliberativo, Rafael Menin, o conselheiro Sérgio Batista Coelho, presidente do Conselho Fiscal, Sérgio Rodrigues Leonardo, e o secretário do Conselho, Davydson Cristian Cerqueira Leal.