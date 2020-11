Conselho Nacional de Educação aprova nova versão de catálogo de cursos técnicos

O Conselho Nacional da Educação (CNE) aprovou na última quinta-feira (12) nova lista de cursos técnicos. De acordo com matéria da Agência Brasil, a 4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos apresentada pelo MEC teve aprovação por unanimidade.

O catálogo é composto por todos os cursos reconhecidos pelo MEC. Além de servir como referência para as instituições e redes de ensino quanto à oferta de cursos técnicos, o catálogo especifica as necessidades de aprendizado para cada área do conhecimento.

A versão do catálogo em vigência é de 2014 e conta com 227 cursos divididos em 13 eixos. Já a nova versão, finalizada após uma consulta pública, tem 215 cursos, cuja divisão também se dá em 13 eixos tecnológicos. Além disso, a nova versão traz informações sobre o perfil profissional dos egressos, os campos de atuação, a carga horária, as legislações profissionais correlatas.

A elaboração do catálogo foi feita em conjunto. Desse modo, participaram os sistemas de ensino, as instituições de educação profissional e tecnológica e os ministérios e órgãos que se relacionam com o exercício profissional.

Para entrar em vigência, o documento aprovado pelo CNE ainda precisa passar por homologação do MEC. Assim, após a homologação, nova versão ficará disponível no site do MEC. Desse modo, os interessados poderão acessar uma versão digital do catálogo de cursos.

As informações são da Agência Brasil – Brasília.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Corte no MEC pode afetar educação básica em até R$ 1 bilhão.