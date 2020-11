Constantine 2: ator do filme com Keanu Reeves confirma sequência

O ator Peter Stormare, que interpretou Lúcifer no filme Constantine, lançado em 2005 e protagonizado por Keanu Reeves, anunciou, por meio de sua conta oficial no Instagram, que uma sequência está sendo desenvolvida.

Para compartilhar a novidade, Stormare postou uma foto de seu personagem em Constantine com uma manchete. “Em Constantine, Peter Stormare interpreta uma das melhores versões de Satanás na história do cinema”. E a legenda dizia que uma sequência estava a caminho.

Confira a publicação oficial abaixo:

Por enquanto, a Warner Bros. Pictures, estúdio responsável pelo desenvolvimento do primeiro filme, não se pronunciou sobre o assunto ou forneceu qualquer detalhe envolvendo Constantine. Portanto, não se sabe se a sequência realmente está em produção ou isso tudo faz parte de uma brincadeira por parte do ator para celebrar o filme.

Vale lembrar, no entanto, que durante um painel da Comic-Con at Home deste ano, o produtor Akiva Goldsman afirmou que uma possível sequência de Constantine poderia apresentar o personagem título encontrando-se com Jesus na prisão. “Eu amo aquela história de [John] acordar em uma cela, ele ter que identificar um prisioneiro. Lembra? Foi ideia do roteirista Frank Cabello. [O prisioneiro] era Jesus”, disse na ocasião.

Ainda durante o painel, Goldsman acrescentou que muito provavelmente conseguiriam produzir a sequência de Constantine, contando com esforços diversos. O longa de 2005 foi dirigido por Francis Lawrence, contando com Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou e Tilda Swinton no elenco.

O personagem, que também deriva de quadrinhos lançados pela DC, apresentam um anti-herói que está envolto em diversas questões relacionadas à demonologia. Além de Peter Stormare, nenhum outro membro do elenco original se pronunciou sobre a sequência.

Resta-nos aguardar por novidades envolvendo um possível Constantine 2.