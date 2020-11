Consultoria de campo na franquia.

Muito ouve-se falar da vigilância sanitária, certo? Um processo realizado periodicamente por profissionais nos estabelecimentos, mas e consultoria de campo você já ouviu falar?

Você deve estar achando meio estranha essa comparação, não é mesmo?

Mas é por que ambas as atividades estão relacionadas a inspeções de empresas.

Porém, a consultoria de campo é um procedimento realizado periodicamente pela rede de franquia em suas unidades.

Primeiramente, devemos lembrar que, as franquias são negócios padronizados.

Ou seja, consultoria de campo, tem como maior função manter o padrão de qualidade da rede de franchising.

Como funciona a consultoria de campo?

A consultoria de campo, é considerada, senão, a melhor forma de manter o padrão das unidades da rede de franquias.

Ao identificá-las, irá propor as ações necessárias para corrigi-las.

Os principais problemas encontrados estão relacionados a falta de:

padrão da unidade

treinamento de colaboradores

ações de marketing local

falta de adequação do planejamento estratégico

ausência de metas concretas

Primeiramente, devemos lembrar que, independente do tipo de negócio, ele precisa de um planejamento.

Ou seja, é necessário estabelecer metas, sejam elas a curto, médio ou longo prazo.

O principal objetivo dessa consultoria, é que o franqueado:

continue se desenvolvendo

aumentando a qualidade dos produtos

tornando eficiente os processos de gestão.

Consultor de campo

Esse profissional é o responsável por realizar as visitas, ou seja, identificar as principais necessidades do franqueado.

Para uma consultoria de campo de qualidade, o profissional precisa ser qualificado e ter bastante conhecimento sobre a marca.

Sua missão é fazer com que todas as áreas entendam a importância e a particularidade de cada franqueado.

O perfil do consultor é de alguém que saiba trabalhar com pessoas.

Ou seja, ter foco nos resultados e gostar de servir aos outros.

Porém, é necessário que ele tenha total conhecimento sobre os aspectos operacionais da rede de franchising.

Como escolher e como funciona a franquia online?

Primeiramente é necessário que busque informações sobre a franqueadora.

Como a reputação dela, taxa de reclamação, se o produto deles é bem aceito o mercado.

Após isso, entre em contato com ela, esclareça eventuais dúvidas.

Obtenha o máximo de informação possível antes de fechar o negócio.

Depois de escolher em qual franqueadora investir, primeiramente, o franqueado vai pagar para poder comercializar aquela marca.

Algumas franquias você não precisa se preocupar nem com o envio do produto.

Dessa forma, assim que a venda for realizada, o próprio franqueado será responsável por embalar e enviar ao endereço do cliente.

Gostaram do conteúdo? Tem alguma dúvida sobre consultoria de campo? Deixe seu comentário.