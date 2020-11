Contador e o Mercado de Atuação 2020

O cenário brasileiro para contadores em 2020

O mercado para contadores é bem promissor, ao passo que também é bastante concorrido. Como anda o mercado para contadores?

Segundo dados empresa Intuit, no Brasil são mais 70 mil escritórios contábeis, se considerado os profissionais que prestam serviços fora desses escritórios, teremos mais de 600 mil contadores, e esses dados são recentes, atualizados em 2020.

Muitas empresas surgem no Brasil a cada ano

Parece que com tantos profissionais no mercado não há espaço para todos. Porém, esse mercado está longe da saturação, uma vez que são mais de 20 milhões de empresas no Brasil, e a maioria são os pequenos negócios.

Sendo assim, é um mercado que cresce, uma vez que o contador possui um fato relevante ao seu lado, é um profissional indispensável para todas as empresas.

Profissional indispensável para empresas

Qualquer empresa brasileira a partir do regime Simples Nacional precisa ter um contador. Uma vez que é esse profissional que cuida das suas obrigações acessórias e trabalhistas, além de auxiliar com outras questões.

Até o mesmo o regime MEI (Microeemprededor Individual) que não é obrigatório ter um contador, acaba por precisar para muitas questões como sistemas e leis. Sendo assim, os microempreendedores acabam por precisar de uma consultoria desse profissional.

Divulgação do trabalho e consulta no CRC

Por isso, se você é um profissional da área Contábil é preciso divulgar o seu trabalho, pois o mercado está cada vez maior para esse serviço essencial. Veja nossas dicas de divulgação para autônomos.

Caso você seja um empresário, tenha um contador de confiança e consulte o registro CRC no site oficial do Conselho Regional de Contabilidade. (O link que deixamos aqui é o do CRC de SP, porém deve consultar o CRC do seu Estado). Assim, poderá ter mais sucesso profissional com a segurança de estar em dia com o Fisco.