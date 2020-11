Contador – Saiba Como Oferecer Seus Serviços

Como vender o serviço contábil? Um desafio para o contador

Um profissional contador possui os mesmos desafios de outros empreendedores, saber como vender o seu serviço.

Embora o mercado para os contadores esteja em plena expansão, oferecendo várias oportunidades, é necessário que o profissional identifique seu público–alvo, como todos os profissionais que precisam direcionar seus esforços com assertividade. Bem como é preciso verificar o perfil dos segmentos e das empresas, pois precisam de avaliação de perfil para que possa atuar de forma planejada.

Para um contador identificar seus clientes em potencial é necessário que analise alguns pontos.

Identificação dos serviços

O profissional da área Contábil deve identificar os serviços que irá prestar, uma vez que são muitas as possibilidades. Assim sendo, poderá realizar um levantamento das empresas que estão dentro do seu perfil, ou seja, seu alvo de vendas.

Prestação de serviço remota

Ainda que seja permitido que preste serviço online, é importante que verifique as oportunidades locais, bem como as características da região, centros comerciais, etc.

Foco no cliente

Como ocorre em outras vertentes do empreendedorismo, mantenha o foco no tipo de cliente. As características de perfil, como:

Empresas grandes, pequenas, tradicionais?

Os gestores dessas empresas são empreendedores? São jovens ou pessoas mais experientes? Isso é importante para o contador, uma vez que pode se tornar um especialista nesse perfil.

Identificar o seu público e o porte das empresas clientes é uma maneira de direcionar seu trabalho e obter mais sucesso.

Segmentação aumenta chances de sucesso

O profissional contábil deve direcionar suas ações para um público específico, independentemente se atuar como autônomo ou ainda, se for dono de um escritório contábil. Pois essa segmentação aumenta suas chances de fechar cada vez mais negócios, se tornando um especialista no segmento. Obviamente que com o tempo, poderá expandir seu mercado se forma planejada. O importante é que tenha sempre planos estratégicos para crescer de forma direcionada.