Conteúdo e a Jornada do Cliente

Conteúdos para cada fase da jornada de compras

Dentro do Marketing de Conteúdo muitas ações podem ser resolutivas, porém, é importante que as ações de conteúdo sejam baseadas na jornada de compras do cliente.

A jornada de compras do cliente é uma das análises necessárias para a assertividade do conteúdo. Por isso, trouxemos algumas sugestões de conteúdo com base em uma jornada de compras simplificada. Obviamente, que o conteúdo e a jornada devem ser adaptados ao seu segmento de mercado.

Ideias de conteúdo para a fase de descoberta

Na fase de aprendizado e descoberta, é importante gerar conteúdos que aproximem o cliente e o seu negócio. Assim sendo, deixando o claro ao cliente sobre o seu ramo de atuação.

Por exemplo, ebooks direcionados ao seu segmento. Com temas como: “Como investir na Bolsa de Valores”, se a sua empresa for uma financeira. Ou ainda, “Decorações em alta para festa infantil”, se você trabalha com eventos. Sempre levando ao entendimento da sua ideia principal.

O reconhecimento do problema

Nessa fase, o cliente já sabe o que precisa, e está buscando soluções.

Sendo assim, seguindo os exemplos da primeira fase, pode gerar conteúdos com temas: “Investimentos que Rendem mais”, ou ainda, “Como alugar fantasias de personagens Disney”.

Perceba que a alteração é sutil, mas aqui o cliente já encontra mais assertividade no conteúdo, ao passo que ele já está mais focado, menos abrangente.

Considerações

Nessa etapa o cliente está considerando soluções. Assim sendo, o conteúdo deve apresentar a solução para o problema.

Conteúdos como: “Vale à pena contratar um Broker para seus investimentos?”, ou ainda, “Como fazer uma festa dos sonhos, economizando”, apontam soluções, afunilando ainda mais a jornada.

Decisão de compra

O seu conteúdo é o que fará com o que cliente decida pela sua empresa. Sendo assim, dentro das situações exemplificadas, seria algo como: “Veja como cuidamos dos seus investimentos”, e para os eventos, “Saiba quais são os motivos para realizar a sua com a nossa empresa”.

Adaptação ao seu negócio

Claro que são exemplos fictícios, de modo que tentamos direcionar a jornada ao conteúdo, para que entenda a configuração desse alinhamento. Dentro do seu segmento e atividade, é importante que faça um planejamento de conteúdo. Ao passo que atue com várias etapas da jornada, bem como vários canais de conteúdo de forma simultânea.