Convenção das Bruxas: Warner se desculpa por polêmica com deficientes

Após ser criticada pela maneira como representou a ectrodactilia em A Convenção das Bruxas, a Warner Bros. emitiu um comunicado pedindo desculpas aos fãs. Na nota, o estúdio afirmou que buscou retratar as personagens do livro de Roald Dahl de maneira diferente daquela vista na versão de 1990.

“Ao adaptar a história original, trabalhamos com designers e artistas para chegar a uma nova interpretação das garras felinas que são descritas no livro”, diz o comunicado. “Nunca foi intenção que os espectadores sentissem que as criaturas fantásticas e não humanas deveriam representá-los. Este filme é sobre o poder da bondade e da amizade. É nossa esperança que famílias e crianças possam desfrutar do filme e abraçar este tema empoderador e cheio de amor”.

Representação de ectrodactilia em ‘A Convenção das Bruxas’Fonte: HBO Max/Divulgação

A polêmica começou quando a atleta paraolímpica Amy Marren disse que estava “decepcionada” com a Warner Bros. pela maneira como as bruxas foram retratadas no filme. Ectrodactilia é uma deformidade nas mãos ou nos pés, que faz com que a pessoa nasça sem um ou mais dedos.

Marren questionou se “houve muita reflexão sobre como essa representação das diferenças de membros afetaria as pessoas com ectrodactilia. Sim, estou plenamente ciente de que se trata de um filme. Mas bruxas são essencialmente monstros. Meu medo é que as crianças assistam a este filme, sem saber que ele exagera enormemente o original de Roald Dahl e que as diferenças de membros comecem a ser temidas”, concluiu a atleta.

Após a declaração, um porta-voz da Warner Bros. reforçou que o estúdio ficou “profundamente triste ao saber que nossa representação dos personagens fictícios em A Convenção das Bruxas pode perturbar pessoas com deficiência”.

Com direção de Robert Zemeckis (trilogia De Volta para o Futuro) e protagonizado por Anne Hathaway, Octavia Spencer, Chris Rock, Stanley Tucci e Kristin Chenoweth, A Convenção das Bruxas estreou no HBO Max no dia 22 de outubro.