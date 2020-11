Convite de evento da Apple traz easter egg em realidade aumentada

A Apple realizará um evento no dia 10 de novembro para apresentar “mais uma coisa”. Enquanto a empresa não forneceu detalhes sobre o que está por vir, um easter egg encontrado no convite indica que a apresentação será focada em um notebook, possivelmente trazendo a arquitetura Apple Silicon.

O pessoal do Apple Insider descobriu uma interação em realidade aumentada escondida no convite. Como mostra o vídeo abaixo, a empresa escondeu um logo da Maçã que se movimenta da mesma forma que a tela de um notebook ao abrir.

Apple has added another nice AR graphic to its latest event invitation. @appleinsider pic.twitter.com/7t6y3vZHvh

— William Gallagher (@WGallagher) November 2, 2020