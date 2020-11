Copa do Brasil terá Flamengo x São Paulo nas quartas de final; veja os confrontos

Na manhã desta sexta-feira (6 de novembro) foram definidos os duelos das quartas de final da Copa do Brasil de 2020.

Veja a lista dos confrontos de ida e volta abaixo:

Flamengo x São Paulo/São Paulo x Flamengo

Cuiabá x Grêmio/Grêmio x Cuiabá

Internacional x América-MG/América-MG x Internacional

Palmeiras x Ceará/Ceará x Palmeiras

As quartas de final acontecerão entre os dias 11 e 18 de novembro, as semifinais. nos dias 23 e 30 de dezembro, além da grande final da Copa do Brasil, que será nos primeiros dias do ano, entre 3 e 10 de dezembro.

O último time a garantir a classificação foi o Grêmio, que venceu o Juventude, fora de casa, e cravou a vaga nas quartas de final. Além do Imortal, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Flamengo, Ceará, América-MG e Cuiabá ainda estão vivos no torneio brasileiro.