Corinthians acerta contratação do atacante Jonathan Cafu, ex-São Paulo e Bordeaux, até 2023

O Corinthians, acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante Jonathan Cafu, de 29 anos.

Cafu pertencia ao Bordeaux, da França, mas estava emprestado ao Al-Hazm, da Arábia Saudita.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

O Timão esperava sair a rescisão do brasileiro com as equipes para formalizar contrato com o novo reforço.

As rescisões foram assinadas na noite desta sexta, e o atleta assinou com a equipe paulista até dezembro de 2023.

No acordo, o time alvinegro ficou com 70% dos direitos do atacante.

Jonathan Cafu comemora após marcar para o Bordeaux sobre o Dijon Getty Images

No Brasil, Cafu teve passagens de destaque por Ponte Preta e São Paulo.

Após apenas seis meses no Tricolor, ele foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária. Teve bom desempenho no Leste Europeu, indo na sequência para o Bordeaux.

Na França, porém, não conseguiu manter o bom nível e foi emprestado ao Estrela Vermelha, da Sérvia, e também ao Al-Hazm.

Pela equipe saudita, ele registrou 15 partidas e anotou dois gols.