Corinthians folga neste domingo e terá semana ‘livre’ para treinar

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia e após alguns dias longe de casa, ganhou folga neste domingo. Porém, nesta segunda-feira, a comissão técnica dará início a uma série de semanas “livres” para treinamentos com foco apenas no Campeonato Brasileiro.

Por conta de dois jogos seguidos como visitante, o primeiro contra o América-MG, pela Copa do Brasil, e o segundo diante do Dragão, pelo Brasileirão, O Timão viajou na última terça-feira para Belo Horizonte e permaneceu por lá após enfrentar o Coelho, treinando nos CTs do Atlético-MG, na quinta-feira, e no do Coimbra, na sexta. De lá, a delegação viajou diretamente para Goiânia.

Dessa forma, este domingo está sendo de descanso para os atletas e comissão técnica, que enfrentaram uma maratona de quatro jogos em 11 dias, o que dá uma média de uma partida em um espaço de menos de três dias. Essa diferença curta entre os compromissos irá se repetir apenas uma vez até o fim deste ano, já que a tabela do Campeonato Brasileiro prevê somente um jogo do Corinthians com distância de três dias para o anterior nesse período.

A primeira semana livre dessa “nova fase” terá início nesta segunda-feira, quando o elenco se reapresenta no CT Joaquim Grava. Serão cinco dias de treinos até enfrentar o Atlético-MG, no próximo sábado, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão-2020. A comissão técnica usará o período para recuperar jogadores e tentar implementar novas formas de jogar para o time.

– Ao longo da semana a gente vai testar outras formas de jogar, até para que a gente consiga definitivamente os 11 que estão melhor no momento, possivelmente a gente tenha a volta do Jô, que é um cara que vai ajudar muito no aspecto ofensivo. Hoje, no Corinthians, eu estou tentando achar uma formação ideal para aquela partida, o que eu não gosto, eu gosto de ter uma equipe definida com as situações que podem acontecer em cada partida – declarou Vagner Mancini, em entrevista coletiva no último sábado.

Além do Atlético-MG, o Corinthians terá seis jogos até o fim deste ano: Grêmio (casa), Coritiba (fora), Fortaleza (fora), São Paulo (casa), Goiás (casa) e Botafogo (fora). Apenas entre os jogos contra Grêmio e Coritiba é que haverá uma distância de somente três dias entre as partidas. Nas outras ocasiões, os períodos são de sete a 11 dias entre os duelos no calendário corintiano.

Confira a distância, em dias, entre os próximos jogos do Corinthians:

Atlético-GO (7/11) – Atlético-MG (14/11) – 7 dias

Atlético-MG (14/11) – Grêmio (22/11) – 8 dias

Grêmio (22/11) – Coritiba (25/11) – 3 dias

Coritiba (25/11) – Fortaleza (2/12) – 7 dias

Fortaleza (2/12) – São Paulo (13/12) – 11 dias

São Paulo (13/12) – Goiás (20/12 – a definir) – 7 dias

Goiás (20/12 – a definir) – Botafogo (27/12 – a definir) – 7 dias