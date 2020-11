Corinthians repete segundo pior primeiro turno da história e tem números abaixo que ano que caiu à Série B

A campanha atual do Corinthians vem sendo criticada por conta do nível de atuação e resultados recentes. Atual 11° colocado do Campeonato Brasileiro com 24 pontos, o time segue próximo da zona de rebaixamento. Os números da equipe preocupam muitos torcedores, principalmente ao comparem a edições anteriores do torneio, e resultados no mesmo momento das campanhas nos pontos corridos.

Com seis vitórias, seis empates e sete derrotas (aproveitamento de 42,1%), o time tem sua segunda pior campanha em uma edição de Brasileirão no atual formato, com 20 clubes, igualando a temporada 2012.

A diferença entre os dois anos é a distância para a zona de rebaixamento. O caminho para o primeiro time no Z4 em 2012 era de oito pontos, enquanto agora é de cinco, com alguns adversários tendo jogos a menos a serem disputados.

Além disso, o início do Campeonato Brasileiro de 2012 foi ‘atípico’ para o Timão por ter que dividir as atenções com a reta final da Libertadores nas oito primeiras rodadas, tendo conquistado uma única vitória no período.

O pior ano nos moldes atuais foi exatamente o primeiro, em 2006, quando o Alvinegro terminou o primeiro turno no 19° lugar, com 20 pontos, seis vitórias, dois empates e 11 derrotas.

Em momentos de dificuldade, a campanha de 2007, quando o time foi rebaixado, sempre vem à tona. Naquele ano, o time conquistou dois pontos a mais que em 2020, mas esteve mais próximo da zona de rebaixamento (quatro pontos acima do 17° colocado).

Em 2006 (pior campanha) e em 2012 (mesmos números que 2020), no segundo turno, o Corinthians conquistou 33 pontos. Em 2007, porém, foram 18 a mais, o que resultou na queda para a segunda divisão.

Neste sábado (7), às 21h, o time começa sua jornada na segunda metade do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, fora de casa, tentando repetir os rendimentos de 2006 e 2012 e afastando, cada vez mais, a realidade de 2007.