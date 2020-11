Corinthians tem interesse na contratação de Jonathan Cafu

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians segue em busca de reforços para a sequência desta temporada e um dos alvos da vez é o atacante Jonathan Cafu, ex-São Paulo, que atualmente joga na Arábia Saudita. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.

Neste momento, Cafu defende o Al-Hazm, onde chegou sem custos no início deste ano após deixar o Bordeaux, da França. De olho em um atacante que atue pelas pontas, o Timão manifestou interesse no jogador de 29 anos, mas a negociação só deverá sair se o clube tiver que gastar apenas com os salários, ou seja, caso o atleta consiga rescindir seu contrato com o time saudita.

Os clubes brasileiros terão somente até a próxima segunda-feira para contratar jogadores que atuem no exterior, pois é a data de encerramento da janela para reforços que venham de fora do país. No entanto, caso o atacante termine essa janela sem contrato, poderá assinar com o Corinthians ou com qualquer outro clube mesmo depois do encerramento desse período.

Cafu ganhou destaque na Ponte Preta em 2014, despertando o interesse de dois grandes clubes da capital paulista: o Palmeiras e o São Paulo. Na época, o atacante esteve próximo de ir para o Verdão, porém o Tricolor levou a melhor.

Seis meses, 13 jogos oficiais e um gol depois, o clube do Morumbi recebeu uma proposta e vendeu o jogador para o Ludogorets, da Bulgária. onde ficou até ser negociado com o Bordeaux. Em 2018/2019 foi emprestado para o Estrela Vermelha, da Sérvia. Voltou para a França, mas rompeu seu vínculo para atuar no futebol da Arábia Saudita. Até aqui são 15 partidas e dois tentos marcados.