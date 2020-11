Corinthians tem retorno de Ramiro em último treino antes de embarcar para Fortaleza

Nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou a sua penúltima atividade antes do duelo contra o Fortaleza, que será disputado na quarta, às 21h30, no Castelão, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A principal notícia no treino do Timão foi o retorno de Ramiro, que voltou a participar com o grupo pela primeira vez desde a lesão no tornozelo direito. Reintegrado, o meio-campista fica à disposição de Vagner Mancini e pode voltar a ser relacionado.

A atividade começou com um aquecimento no Campo 1 e, em seguida, os atletas se deslocaram para o Campo 2, no qual o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático, de ataque contra defesa.

O manhã de treino do Corinthians foi encerrada com aperfeiçoamento das cobranças de falta, além de trabalhos de bolas longas e posicionamento dos defensores.

O elenco corintiano embarca para Fortaleza na tarde desta segunda-feira em voo fretado. Na tarde de terça-feira, Vagner Mancini comanda a última atividade, no CT do Ceará.