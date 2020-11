Correndo pelo Diabetes tem sua versão virtual

Mais uma corrida virtual por uma boa causa. Como este mês é considerado pelo Ministério de Saúde como Novembro Diabetes Azul, o Correndo pela Diabetes e a Sociedade Brasileira de Diabetes se uniram para lançar a prova Correndo pelo Diabetes, que pode ser realizada até o dia 30 de novembro.

O evento propõe que cada participante escolha o trajeto e o local de onde vai realizar a atividade, seguindo as orientações da autoridades sanitárias de sua cidade, com distâncias de 5km, 10km, 15km e 21km. O corredor precisa utilizar um relógio com GPS ou um app de corrida para validar seu tempo e distância pelo seu login no site da inscrição.

Há dois kits de inscrição à venda. O completo, com camiseta, bandana e medalha, custa R$ 84,90 mais o frete, e o de participação, comente com a medalha, sai por R$ 44,90 mais o frete. Eles serão enviados para a casa do corredor.

O diabetes impactou, em 2019, mais de 16 milhões de pessoas no Brasil, segundo a International Diabetes Federation. É uma condição cercada de mitos em que se associa a ideia de limitação. Pensar em estratégias para frear essa pandemia é muito importante, assim como promover a inclusão e a saúde daqueles que convivem com a condição. O objetivo da Corrida pelo Diabetes é incentivar as pessoas com com a doença a se exercitarem, mostrando que todos são capazes de correr atrás dos nossos sonhos.

Os efeitos positivos das atividades físicas, como a corrida, são importantes tanto para quem tem diabetes tipo 1 (quando o corpo não produz insulina) ou o tipo 2 (em que o organismo cria resistência à insulina). Iúri Totti