Coudet deixou clube incomodado com imprensa gaúcha e foi embora com ‘sono tranquilo’; veja bastidores

Depois de quase 11 meses, Eduardo Coudet deixou o Internacional. Na justificativa oficial do clube, o técnico pediu para sair, porque tinha recebido uma proposta interessante do futebol europeu.

“Infelizmente, o projeto de Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem (domingo) após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do Eduardo Coudet. Nós, em nenhum momento, pensamos em ter um outro treinador nesta temporada e na temporada do ano seguinte”, disse Marcelo Medeiros, presidente do Inter, em coletiva de anúncio.

O Celta de Vigo, clube espanhol em que Coudet foi jogador em 2002, seria o destino. Na versão extraoficial, os bastidores indicam que Eduardo Coudet saiu por conta da clima político: não se sentia mais seguro no comando do Internacional.

Em 2019, três pessoas foram diretamente responsáveis pela contratação do treinador argentino: juntos, foram a Buenos Aires para tirar o então técnico do Racing Roberto Melo e Alessandro Barcellos, vice-presidentes, além do gerente de futebol, Rodrigo Caetano.

Melo foi o primeiro a sair da atual gestão, ainda no ano passado, e Barcellos foi demitido, já que seria lançado candidato da oposição no pleito que ocorre a partir de 25 de novembro. Restava Caetano, com quem Coudet teve uma divergência recente: insistentemente, ele pedia por mais reforços. Chamava o grupo do Inter de “curto”.

Nos bastidores, as declarações teriam incomodado o executivo de futebol, que em sua última entrevista coletiva divergiu de Coudet sobre as limitações do elenco que o próprio montou. Estava montado o cenário, prestes a explodir.

Em campo, apesar dos insucessos nos clássicos Gre-Nal, Eduardo Coudet conduziu o Internacional à liderança do Campeonato Brasileiro, garantiu a classificação às oitavas de final da Conmebol Libertadores e seguia na disputa da Copa do Brasil. Com 46 partidas e 61,5% de aproveitamento, resolveu sair.

Em conversa com a ESPN, o argentino não quis gravar entrevista e disse que não falaria oficialmente para não prejudicar o clube, mas que dormiria tranquilo, porque nunca negociou nada em busca de opiniões favoráveis. Além disso, pontuou a indignação com a imprensa local, a gaúcha, surpreso que o trabalho foi tão desacreditado, como se fosse algo “proposital” e para atender a interesses específicos, que “existe algo por detrás”. Finalizou dizendo que “a verdade no futebol, se sabe, sempre aparece”.

Ainda em papo com a reportagem, disse que não teria nada acertado com o clube espanhol. Apesar da negativa do técnico, o vice-presidente do Celta, Pedro Posada, confirmou a negociação com Coudet com a proposta de um contrato até 2022.

O Internacional espera receber cerca de R$ 10 milhões pela rescisão contratual do argentino e também já anunciou novo técnico: Abel Braga, em sua sétima passagem pelo Beira-Rio, vai comandar o Inter até fevereiro de 2021.