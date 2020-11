Covid-19: NFL vai aumentar área do banco e requerer que atletas usem máscara antes e depois dos jogos

Dawn Aponte, chefe administrativo da NFL, anunciou nesta terça-feira que a liga está expandindo a área destinada ao banco durante os jogos e está requerendo a utilização de máscaras por parte dos atletas para evitar um surto do novo coronavírus. Há de se ressaltar que a liga está entrando em suas semanas agudas e com os times já tendo passado pela semana de bye, aquela de descanso. Com a ausência desse alívio no calendário, qualquer jogo afetado pelo novo coronavírus pode ser cancelado de forma definitiva pela ausência de datas de reposição.

Em comunicado, a liga também informou que vai adicionar bancos onde for viável, mas não fornecerá mais cadeiras para evitar que jogadores se aglomerem nos locais disponíveis.

Em uma mudança de postura, agora a NFL está requisitando que jogadores e membros dos staffs usem máscaras antes e depois dos jogos, quando são estabelecidos os momentos cordiais dos compromissos como os apertos de mão e conversas com atletas e profissionais dos times envolvidos na disputa.

Um memorando obtido pela CNN vai além e aponta que a Liga também está encorajando os jogadores que estão na sideline a utilizarem máscaras antes de entrarem em campo e também quando deixarem o gramado. O conselho de administração da liga disse às equipes: “Um jogador usando uma máscara durante um contato próximo tem uma probabilidade significativamente reduzida de ser designado como um ‘Contato próximo de alto risco’ após uma exposição a um indivíduo COVID positivo”.