Cowboy Bebop: Netflix anuncia seis novos membros do elenco da nova série

O live-action do anime Cowboy Bebop está ganhando cada vez mais forma. A Netflix anunciou seis novas adições ao elenco da série.

Geoff Stults, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Rachel House, Ann Truong e Hoa Xuande se juntam aos membros anunciados anteriormente pelo streaming, John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell e Elena Satine.

Geoff Stults. (Michael Kovac/Getty Images/Reprodução)Fonte: Vulture

A nova produção da Netlix é uma adaptação do anime de 1998 e é descrita como uma história inspirada na turma de caçadores de recompensas em fuga de seus passados, enquanto caçam os criminosos mais perigosos do sistema solar. Eles vão até salvar o mundo pelo preço certo.

Stults será Chalmers, que se diz ser o exemplo de um homem da lei ocidental. Ele também é ex-codetetive de Jet Black (Shakir) na Divisão de Homicídios do ISSP.

Tunie interpretará Ana, dona de um clube de jazz em Marte. Ela é praticamente uma mãe para Spike (Cho) e uma mulher com quem não se deve brincar.

Park vai interpretar Gren, o braço direito de Ana. Tem talento tanto com sua sagacidade quanto com sua arma, e é tão confiante tanto usando um vestido quanto um terno.

House aparecerá como Mao, chefe do sindicado da família “Tigres Brancos”. Mao é mais astuta, hábil e mortal do que seus colegas.

Truong e Xuande serão Shin e Lin, respectivamente. Eles são capangas gêmeos do Sindicato de Vicious, que mesmo tendo medo de Vicious (Hassell), são leais ao seu chefe.

Cowboy Bebop foi anunciada em 2018 e teve sua produção iniciada em 2019, porém, após um acidente no set com Cho, as gravações foram interrompidas. Agora, seguindo os protocolos de segurança, a produção foi reiniciada.