Criança se revolta ao ganhar um PS5 ao invés do Xbox Series X

Com o PlayStation 5 e os Xbox Series X|S já nas lojas brasileiras, a nova geração chegou para valer, e milhares de jogadores de todas as idades estão curtindo os seus consoles novos. Curiosamente, lá nos Estados Unidos um pai acabou desagradando bastante o seu filho ao presenteá-lo com um console novo.

A inusitada história foi registrada em vídeo pelo papai JasonPick1 em sua conta pessoal no Twitter. No vídeo viral podemos ver seu filho abrindo todo empolgado o seu presente de aniversário e então a decepção da cara do garoto ao descobrir que era “apenas” um PS5, e não o novíssimo Xbox. Confira:

Got my son a PS5 for his birthday but he only wanted to play Xbox ???? pic.twitter.com/sVwzwsHy8I — Jason P (@JasonPick1) November 15, 2020

“Dei um PS5 de aniversário ao meu filho, mas ele só queria jogar Xbox???”, brincou o pai na postagem. E você, o que achou dessa história? Ficaria triste se ganhasse algum dos consoles?

O PS5 já está à venda por aqui por R$ 4.699 (Versão com leitor de discos) ou R$ 4.499 (versão sem leitor), enquanto o Xbox Series X sai por R$ 4.599 e o Xbox Series S por R$ 2.799.