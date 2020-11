Crianças de Assassin’s Creed Valhalla ficam gigantes com bug

Neste último final de semana, alguns usuários passaram a reportar um bug bizarro em Assassin’s Creed Valhalla que transforma as crianças em gigantes, praticamente do mesmo do tamanho de Eivor. Confira a seguir:

This happened to me, too. I’ve found a couple of people at THIS EXACT quest who had the enormous child bug. pic.twitter.com/RrOwFe8mMa

— ?SAYEM? (@SayemAhmd) November 15, 2020