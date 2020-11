Cristiano Ronaldo marca dois em volta e Juventus goleia Spezia no dia do aniversário de 123 anos

Bastaram três minutos em campo para que Cristiano Ronaldo acabasse com a grande saudade de marcar. Após ser desfalque por semanas na Juventus por conta da covid-19, o português voltou à equipe neste domingo (1º), na vitória diante do Spezia, por 4 a 1.

Com o resultado, a Vecchia Signora consegue sua primeira vitória na história sobre os Aquilotti no Campeonato Italiano, justamente no dia em que completa 123 anos. O triunfo fora de casa ainda encerrou uma sequência de dois empates, que afastou a equipe da briga pela liderança nas últimas rodadas.

O primeiro gol da Vecchia Signora saiu ainda no primeiro tempo. Após intensa troca de passes, Bentancur achou McKennie dentro da grande área. O norte-americano só teve o trabalho de tocar para o lado, para que Morata enchesse o pé para estufar as redes. Após a revisão de um possível impedimento, que poderia ser o quarto tento anulado em dois jogos, a arbitragem validou a bola na rede.

O Spezia empatou ainda na etapa inicial. Após bola jogada pelo lado direito do setor ofensivo, Bartolomei achou Pobega na entrada da área. A joia de 21 anos contou com um desvio na defesa para complementar o arremate e vencer Buffon.

Reserva no confronto, Cristiano Ronaldo foi a campo apenas na etapa complementar. Aos 11 minutos do segundo tempo, o português entrou no lugar de Dybala. Aos 14, o camisa 7 se aproveitou de jogada inteligente de Morata, que encontrou CR7 dentro da área. O gajo só teve o trabalho de driblar Provedel e tocar para o fundo das redes.

Cristiano Ronaldo comemora com o técnico Andrea Pirlo após marcar pela Juventus Getty Images

A Vecchia Signora ainda contou com gol de Rabiot, aos 22 minutos, para ampliar o placar no segundo tempo. Aos 31, Cristiano Ronaldo marcou novamente na partida, desta vez de pênalti, com uma cavadinha que não deu chances a Provedel.

Com a vitória, a Juventus chega aos 12 pontos em seis jogos, e cola de vez na briga pela liderança do Campeonato Italiano. A equipe está agora a quatro pontos do Milan, líder da competição. A Vecchia Signora volta a campo pela Serie A no domingo (08), no clássico contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.

Já o Spezia, que chegou à quarta partida sem vitórias, segue flertando com a zona de rebaixamento no Italiano. Com a derrota, o time estaciona nos cinco pontos. Na próxima rodada, também no domingo, o time enfrenta o Benevento, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

SPEZIA 1 X 4 JUVENTUS

GOLS: Juventus: Morata (14), Cristiano Ronaldo (59 e 76) e Rabiot (67); Spezia: Pobega (32)

SPEZIA: Provedel, Ferrer, Terzi (Ismajli), Chabot (Dell’Orco), Bastoni; Bartolomei, Rici e Pobega (Estévez); Verde (Agudelo), Nzola e Diego Farias (Gaysi);

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci (Frabotta) e Danilo; Arthur, Bentancur (Rabiot), Chiesa e McKennie (Ramsey); Morata (Kulusevski) e Dybala (Cristiano Ronaldo);

ESTATISTICAS

– Foi a primeira vitória da Juventus diante do Spezia no Campeonato Italiano

– Cristiano Ronaldo voltou a jogar pela Juventus; última vez tinha acontecido em 27 de setembro

– Cristiano Ronaldo marcou mais de um gol saindo do banco de reservas pela segunda vez na carreira. A primeira foi em 26 de dezembro de 2006, pelo Manchester United