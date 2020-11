CRM – Gestão de Relacionamento Com o Cliente

O que é CRM?

CRM (Customer Relationship Management) se refere a um conjunto de estratégias focadas no relacionamento com o cliente.

Sendo assim, o CRM é uma estratégia voltada ao entendimento das necessidades do cliente, bem como visa explorar os potenciais de uma empresa.

Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente

O CRM é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, sendo assim esse gerenciamento ocorre através de uma automatização de informações. Ao passo que quando uma empresa integra um sistema que gera métricas para a mensuração do relacionamento com o cliente, está fazendo uso de um CRM.

Entretanto, há softwares totalmente voltados para essa gestão de relacionamento com o cliente.

A ideia principal dessa estratégia de negócios é atuar por antecipação das necessidades para entregar ao cliente a qualidade da empresa.

Softwares de CRM

Sendo assim, dada a necessidade entendida no mundo dos negócios, os Softwares voltados para o CRM operacionalizam a gestão, ao passo em que geram métricas importantes para a empresa.

Ao praticar o CRM a empresa se certifica de que o seu cliente está satisfeito, bem como visa estrategicamente fidelizá-lo.

Buscar a satisfação total do cliente em tempos de tantas demandas novas é um desafio para o mundo dos negócios. Por isso o CRM é de grande valia nessa gestão tão ampla.

Estratégias de antecipação de demandas e satisfação de expectativas

Dentro da Gestão de Relacionamento com o seu cliente, cabem estratégias para atuar antevendo demandas, evitando assim as reclamações. Por isso o sistema informa métricas para que a empresa mensure algo intangível, as expectativas do cliente.

Uma empresa que utiliza o software de gestão de relacionamento precisa também que a sua cultura comporte essa gestão. Uma vez que o sistema CRM só realmente se torna uma gestão de relacionamento, quando essa empresa está disposta a se relacionar com o seu cliente.

Embora os softwares CRM sejam de grande ajuda na gestão, o relacionamento com o seu cliente é feito o tempo todo.