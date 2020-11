CRM – Gestão Integrada No Marketing Digital

CRM no Marketing Digital

Falamos sobre a importância do sistema CRM (Customer Relationship Management). Todavia o CRM é mais do que apenas um software, é uma cultura da empresa no que tange ao relacionamento com o cliente.

De forma geral, o CRM abrange as áreas de Marketing, comercial e gestão de produtos e serviços. Sendo assim, essas áreas alimentam o sistema com informações, ao passo que as consultem a qualquer momento.

Alinhamento de estratégias

O Marketing Digital pode fazer uso do CRM para alinhar as estratégias, bem como potencializar as vendas e alinhar estratégias com a área comercial.

Nesse sistema tudo precisa ser registrado dentro de um padrão. Ao passo que todos os contatos feitos com os clientes fiquem armazenados, independentemente do canal de atendimento. Todos esses registros devem aparecem nas métricas gerenciais.

Operacional, Analítico e Colaborativo

A parte operacional trata da criação de canais para contato e vendas. Já a parte analítica do CRM tange as informações voltadas ao negócio. Assim sendo, a parte colaborativa tem como foco a interação com o cliente.

Um software CRM rastreia as informações dos clientes, conecta a equipe e simplifica as tarefas de rotina. Sendo assim, a equipe de marketing digital pode acompanhar mais efetivamente os leads.

Vendas e Lucros

Através das informações oriundas de um CRM a equipe de Marketing direciona as estratégias, direcionando o cliente para o produto. Ao passo que o comercial fecha mais negócios e a empresa inteira aumenta lucratividade, ao passo que aumenta também a satisfação do cliente com a empresa.

Estima-se que uma empresa que faz uso estratégico do CRM aumenta suas vendas em até 40%.

A equipe de Marketing Digital de uma empresa faz parte do processo de jornada de cliente, bem como das maneiras de divulgar o produto, analisar a dor da persona e gerar estratégias Inbound Marketing.

Automação do Marketing

Todas essas informações ficam acessíveis através da automação do marketing, por conta das métricas do CRM.

Certamente o CRM faz diferença nas estratégias de Marketing Digital, ao passo que unifica a empresa para o mesmo objetivo, fechar mais negócios e atender a expectativa do cliente.