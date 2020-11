Crossover entre as séries 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star está confirmado (FOTO)

A Fox juntará suas séries 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star em um evento crossover que será realizado em 2021 no canal. O anúncio foi feito por Tim Minear, cocriador e showrunner dos dois programas.

(Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: Screen Spy/EW

No último domingo (22), Tim compartilhou em seu Twitter uma imagem na qual alguns personagens de 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star aparecem juntos. A foto veio acompanhada de uma pequena brincadeira de Tim: “Eu me pergunto do que se trata?”, questionou o showrunner.

I wonder what that’s about? pic.twitter.com/uh8wtlMApx — Tim Minear (@CancelledAgain) November 22, 2020

Em seguida, vários fãs surpresos com a imagem começaram a questionar Tim sobre a veracidade da imagem.

“Alguém me responda agora, isso é real ou feito por fãs? Eu vou começar a chorar agora”, questionou um fã, que foi prontamente respondido por Tim: “Oh, é real”.

Oh, it’s real. https://t.co/AbjE6K88mq — Tim Minear (@CancelledAgain) November 22, 2020

Outros fãs aproveitaram para tentar arrancar algumas informações sobre o futuro dos programas. “Tim Minear, se você ler isso, haverá conteúdo de Hen e Karen nesta temporada? Estou carente disso”, perguntou um fã, que obteve uma resposta simples e direta de Tim: “De fato, sim”.

Indeed yes! https://t.co/j19FY4cOwq — Tim Minear (@CancelledAgain) November 22, 2020

Tim respondeu uma última pergunta sobre Carlos Reyes (Rafael Silva), afirmando que teremos mais sobre a história do personagem. “Teremos uma história de fundo sobre Carlos? Sabemos pouco sobre ele. Ele é meu personagem favorito e quero saber o máximo que pudermos”.

Yes you will. https://t.co/64CiXKFnpg — Tim Minear (@CancelledAgain) November 23, 2020

Ainda não existem informações sobre como será o encontro das duas séries em 2021, porém, o crossover será mais fácil já que a Fox mudou a sua grade de programação, colocando as duas séries para serem exibidas às segundas-feiras.

As novas temporadas de 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star estrearão em 18 de janeiro de 2021 e ambas as temporadas terão episódios que abordarão a pandemia de Covid-19.