Cruella, Pinóquio e Peter Pan podem estrear diretamente no Disney+

O filme Cruella, bem como os remakes de Pinóquio e Peter Pan poderão estrear diretamente no streaming do Disney+. A possibilidade vem sendo discutida por conta da perda potencial de negócios que os estúdios enfrentam devido à pandemia do coronavírus.

Por enquanto, nada foi concretizado pela Disney. Cruella será estrelado por Emma Stone, no papel da personagem título, vilã de 101 Dálmatas. Em uma outra ocasião, Cruella de Vil foi interpretada por Glenn Close.

(Reprodução)Fonte: Disney

A nova versão do clássico Pinóquio será dirigida por Robert Zemeckis, famoso pela trilogia De Volta Para o Futuro. O elenco terá Tom Hanks em um papel de destaque. Já o remake de Peter Pan, intitulado Peter Pan e Wendy, será assinado por David Lowery, com o ator Jude Law vivendo o icônico Capitão Gancho.

Como a expectativa de estreia para cada um desses filmes é para o próximo ano, é possível que, realmente, eles sejam lançados em streaming. A boa notícia para a empresa é a de que, com a chegada do Disney+ à América Latina, as assinaturas têm aumentado progressivamente.

Vale lembrar que no começo deste mês, a Disney ultrapassou a marca de 70 milhões de assinantes no mundo todo, com um aumento de 13,2 milhões em relação à última atualização divulgada em agosto. A expectativa da plataforma, entretanto, era bem mais baixa com relação ao mesmo período.

Bob Chapek, atual CEO da Disney, afirmou, por meio de um comunicado lançado à imprensa no início de novembro, que mesmo com a pandemia do coronavírus, a empresa havia conseguido crescer com grande êxito. “Conseguimos tomar medidas ousadas e deliberadas para posicionar nossa empresa para um maior crescimento a longo prazo”, pontuou ele.

Outras empresas também vêm demonstrando interesse em lançar conteúdos que estavam programados para os cinemas diretamente em streaming. É o caso da Warner com Mulher-Maravilha 1984.

Vamos aguardar por novidades envolvendo todos esses filmes!