Cruzeiro avança por retorno de Rafael Sóbis e vê dificuldade por Copete

O Cruzeiro está à procura de reforços para a continuidade da Série B. Depois do empate por 3 a 3 contra o Guarani, o técnico Felipão revelou que novos jogadores poderiam chegar.

O primeiro deve ser o atacante Rafael Sóbis. Com passagem pelo clube mineiro entre 2016 e 2018, o atacante foi bicampeão da Copa do Brasil.

Atualmente no Ceará e com contrato até dezembro de 2020, o atacante não renovou com os cearenses e deve ser liberado pelo clube após o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nesta quarta (11).

Com conversas adiantadas com Sóbis, o Cruzeiro propôs um contrato até o final de 2021 com o atleta. A volta do jogador a Belo Horizonte envolve um antigo imbróglio entre Sóbis e Cruzeiro.

O atacante acionou a equipe mineira, que foi condenada em primeira instância a pagar R$ 3,2 milhões dos R$ 4,1 milhões cobrados pelo jogador.

Rafael Sóbis na partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Brasileirão em 2018 Vinnicius Silva/Cruzeiro

O outro nome em pauta do Cruzeiro é do atacante Jonathan Copete. O colombiano, no entanto, tem negociação considerada complicada.

Isso porque o Santos está em período eleitoral. Nesta situação, qualquer negociação envolvendo jogadores do Peixe devem passar pelo Conselho Deliberativo.