Cruzeiro busca empate por 3 a 3 com Guarani e segue invicto com Luiz Felipe Scolari

O Cruzeiro mostrou grande poder de reação e buscou um empate por 3 a 3 com o Guarani, nesta segunda-feira, pela 21ª rodada da Série B, após ficar três vezes atrás do placar e jogar boa parte do 2º tempo com um atleta a menos.

O Bugre fez três belos gols, dois deles com Murilo Rangel, em noite inspiradíssima, e outro com Pablo.

Já a Raposa anotou com Manoel, Pottker e Welinton.

A nota ruim para a torcida celeste ficou por conta da expulsão de Pottker, que levou dois cartões amarelos no 2º tempo e foi mais cedo para o chuveiro.

Apesar do bom jogo, o resultado ficou amargo para as duas equipes, que perderam a chance de subir para primeira metade da tabela. Assim, o time mineiro permanece na 15ª colocação, com 24 pontos, enquanto o clube paulista é o 13º, com 25.

E o placar, apesar de não ajudar o Cruzeiro na briga pelo acesso, ao menos mantém a invencibilidade do técnico Luiz Felipe Scolari.

Em campo, depois de uma postura de mais estudo nos minutos iniciais do primeiro tempo, as duas equipes fizeram uma partida cheia de emoções, com quatro gols antes do intervalo. Quem balançou a rede primeiro foi o Guarani, com Murilo Rangel, que arrematou de fora para anotar um golaço, aos 14 minutos. Em desvantagem, o Cruzeiro não se abateu e buscou o empate aos 20, com Manoel, de cabeça, completando cobrança de escanteio.

A partida ficou lá e cá, e o Cruzeiro quase virou, quando William Pottker carimbou o travessão. Porém quem voltou a balançar o barbante foram os visitantes, aos 38, quando Pablo recolocou o Bugre em vantagem, ao aparecer nas costas da defesa cruzeirense e acertar uma linda cabeçada. Novamente, a Raposa não desistiu e igualou o marcador aos 44, justamente com Pottker, que aproveitou a sobra dentro da área para marcar pela primeira vez pelo clube.

Apesar do gol dar moral antes do intervalo, a situação ficou complicada para a Raposa logo nos primeiros instantes da etapa final. Logo aos cinco minutos, Murilo Rangel, completando uma linda jogada coletiva, foi às redes novamente, colocando os campineiros em vantagem mais uma vez. E aos 12, William Pottker recebeu cartão vermelho e deixou a equipe em desvantagem numérica.

Com um a menos e atrás do marcador, restou ao Cruzeiro se lançar ao ataque. Depois de tanto insistir, o time de Luiz Felipe Scolari arrancou o empate novamente. Aos 35, Patrick Brey levantou na cabeça de Welinton, que testou firme e anotou o 3º da Raposa. Nos minutos finais, as duas equipes estavam embaladas em busca da vitória, mas o empate cheio de gols prevaleceu.

Lance de jogo entre Cruzeiro e Guarani, pela Série B Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 3 Guarani

GOLS: Cruzeiro: Manoel, Pottker e Welinton Guarani: Murilo Rangel (2) e Pablo

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick; Ramon (Felipe Machado), Jadsom Silva e Régis (Welinton); Pottker, Airton e Sassá (Thiago) Técnico: Luiz Felipe Scolari

GUARANI: Gabriel; Cristovam (Eliel), Wálber, Victor Ramon e Bidu; Bruno Silva (Matheus Souza), Lucas Crispim, Pablo e Murilo Rangel (Marcelo); Renanzinho (Giovanny) e Bruno Sávio (Alemão) Técnico: Felipe Conceição

1º e 2º gols de Murilo Rangel em 11 jogos pelo Guarani na temporada

1º gol de Pablo em 30 jogos pelo Guarani na temporada

3º gol de Manoel em 11 jogos pelo Cruzeiro na temporada

1º gol de Pottker em 2 jogos pelo Cruzeiro na temporada

1ª expulsão de Pottker desde sua contratação pelo Cruzeiro

2º gol de Welinton em 18 jogos pelo Cruzeiro na temporada

Classificação

– Cruzeiro: 15º com 24 pontos*

– Guarani: 13º com 25 pontos

*O Cruzeiro começou a Série B com -6 pontos por punição da Fifa

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Série B.

Sexta-feira, 20/11, 19h15*, Guarani x Botafogo-SP

Sexta-feira, 20/11, 21h30*, Cruzeiro x Figueirense

*horário de Brasília