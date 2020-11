Cruzeiro pensa em buscar pelo menos mais dois reforços para o elenco

O Cruzeiro ainda vai atrás de reforços para incrementar o elenco comandado por Luiz Felipe Scolari. Desde que o treinador chegou, a Raposa trouxe o atacante William Pottker, mas, os olhos cruzeirenses seguem monitorando o mercado segundo o presidente Sérgio Rodrigues.

-Nós apresentamos o Pottker, mas a gente pretende que venham mais um ou dois reforços de acordo com o que a gente discute com o Felipão. Ele mesmo já pediu e acha que para esse tipo de competição, é importante que a gente tenha um ou mais jogadores experientes e que estejam acostumados com esse tipo de competição. Nós explicamos para ele que nós vamos fazer isso dentro da realidade do clube, a gente busca e espera conseguir trazer reforços dentro de campo-disse em entrevista do Bola da vez, da ESPN Brasil.

Pottker foi um pedido do treinador e a Raposa fez uma troca com o Internacional, que recebeu o meia Maurício, de 19 anos, ficando com parte dos seus direitos econômicos.

Sob a gestão de Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro fez nove contratações. Chegaram para o elenco, os laterais Daniel Guedes, que já deixou o clube, Rafael Luiz, Raúl Cáceres e Giovanni; os meias Claudinho e Giovanni, além dos atacantes Airton, Arthur Caíke e William Pottker.