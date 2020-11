Cruzeiro vence Botafogo-SP fora, sobe na tabela e diminui distância para o G-4

Nesta sexta-feira (6), o Cruzeiro bateu o Botafogo-SP, fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou uma importante vitória na competição. Com o resultado, o técnico Felipão não só segue invicto sob o comando da equipe, que foi a 23 pontos na tabela e diminuiu a distância para o G-4 para oito pontos.

A diferença para o Juventude, que abre o G-4 da segunda divisão, caiu, e Felipão chegou à terceira vitória em quatro jogos à frente do Cruzeiro, ainda com um empate.

O único gol do jogo saiu dos pés do atacante Airton, que aos 25 minutos do segundo tempo recebeu bom cruzamento na área do lateral Cáceres e usou a cabeça para estufar a rede.

O clube mineiro já volta a campo na próxima segunda-feira (9), quando recebe o Guarani, no Mineirão, pela 21ª rodada.

Já o Botafogo-SP tem compromisso na terça (10), contra o Confiança, fora de casa.

Botafogo-SP 0 x 1 Cruzeiro

GOLS: Airton (CRU).

BOTAFOGO-SP: Darley; Valdemir (Matheus Alessandro), Robson, Jordan e Guilherme Martineli; Edson Silva, Elicarlos, Ronald, Bady (Matheus Anjos) e Jeferson; Judivan (Wellington Tanque) .Técnico: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Jadsom, Ramon e Machado (Claudinho); Airton, William Pottker e Marcelo Moreno (Sassá). Técnico: Felipão

– Felipão chegou à sua terceira vitória em quatro jogos à frente do Cruzeiro na Série B

– O Cruzeiro teve 57% de posse de bola contra 43% do Botafogo-SP

– O Botafogo-SP, apesar da derrota, finalizou mais que o Cruzeiro (13/10)

– Foram 275 passes certos do Cruzeiro contra 209 da equipe paulista

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, pela Série B.

Segunda-feira, 09/11, 20h*, Cruzeiro x Guarani

Terça-feira, 10/11, 21h30*, Confiança x Botafogo-SP

*horário de Brasília