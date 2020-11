Cuca passa mal em treino do Santos, testa positivo para COVID-19 e ficará em hospital

O técnico Cuca não se sentiu muito bem durante o treino do Santos na manhã deste sábado (7), no CT Rei Pelé, e foi encaminhado ao hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, onde foi diagnosticado com COVID-19. Ele será transferido para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ficará internado, em observação e isolamento.

De acordo com informações do clube, Cuca foi acompanhado por profissionais do departamento médico santista logo que demonstrou não estar muito bem durante a atividade com os jogadores. Fez exames clínicos, tomografia e um novo teste de coronavírus.

O Santos informa ainda que o quadro clínico do treinador. A internação é um procedimento preventivo. Ele tem 57 anos e já passou por uma cirurgia no coração há dois anos, quando estava no Santos, inclusive.

Assim, o auxiliar técnico Cuquinha é quem comandará o time alvinegro na partida contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, neste domingo (8), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.