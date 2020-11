Cuca pede fechamento do CT do Santos após 23 casos de COVID-19

Um dos infectados pelo surto de COVID-19 no Santos, o técnico Cuca acredita que o centro de treinamentos do clube deveria ser fechado.

“Precisamos fechar o CT. O vírus está lá dentro”, afirmou.

A declaração foi dada para o jornalista da ESPN Jorge Nicola, e publicada em seu blog no portal Yahoo.

No momento, há dez jogadores e 13 membros da comissão técnica contaminados.

O clube aguarda algumas contraprovas e, por isso, acredita-se que o número pode subir. O exame PCR será realizado nos jogadores e membros da comissão na quinta-feira.

Os dez jogadores que testaram positivo são: João Paulo, Madson, Veríssimo, Alex, Jean Mota, Jobson Pituca, Alison, Sandry e Vladimir.

Ricardo Saibun/Gazeta Press Ricardo Saibun/Gazeta Press

Já na comissão técnica, além de Cuca, o paciente zero no clube, há mais doze pessoas infectadas: Cuquinha, Eudes, Arzul, Serginho Chulapa, Jorge Andrade, Guilherme, Amâncio, José Renato, Bebeto, Marcão, Salada e Luís.

O Santos deve trabalhar nos bastidores para pedir o adiamento da partida contra o Internacional, no sábado, pelo Brasileirão.

No time feminino, no que diz respeito apenas às jogadoras, a situação é ainda pior, com 22 infectadas.