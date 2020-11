Cuidado! Mensagem que promete cafeteira na Black Friday é golpe

Nos últimos dias, muitas pessoas têm recebido pelas redes sociais uma mensagem que promete dar uma cafeteira de presente na Black Friday, sem qualquer sorteio, para quem responder a um questionário. Apesar de parecer verdadeira, a campanha faz parte de um golpe para roubar dados pessoais, conforme alertou a Kaspersky nesta sexta-feira (27).

De acordo com a empresa de segurança digital, a mensagem, também compartilhada via WhatsApp, convida a vítima a clicar em um link e responder a algumas perguntas. Mas ao abri-lo, ela precisa preencher um formulário com seus dados pessoais e autorizar o compartilhamento das informações com patrocinadores, para ganhar um vale-brinde de R$ 2 mil.

A falta de menção à cafeteira, ao mudar de página, já deixa suspeitas. Outros sinais de golpe, segundo a companhia, aparecem na URL do link, hospedada em domínio estrangeiro, e no pedido para compartilhar a mensagem com os contatos nas redes sociais, facilitando a disseminação da fraude.

Prints das mensagens enviadas pelos golpistas.Fonte: Kaspersky/Reprodução

Quem cai neste tipo de golpe de phishing pode ter o número do celular cadastrado em serviços comercializados por empresas de marketing, que geram várias cobranças na fatura, no fim do mês, ou sofrer com o consumo desenfreado de créditos pré-pagos. Outro prejuízo possível é a clonagem do WhatsApp.

Como se proteger

A Kaspersky afirma não ser possível calcular o número de pessoas atingidas pelo golpe da cafeteira, mas acredita que há uma grande quantidade de vítimas, devido à circulação massiva da mensagem e à simplicidade da campanha.

Para não se tornar mais uma das pessoas enganadas pelos golpistas, a principal dica é desconfiar sempre de promoções muito generosas, como é o caso desta. Você também deve evitar clicar nos links contidos em mensagens do tipo e não compartilhá-las com os amigos.

Em caso de dúvida, procure diretamente a empresa que estaria realizando a suposta promoção para confirmar a veracidade da campanha, utilizando os canais oficiais.