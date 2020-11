Curso Gratuito de Álgebra Linear

O Pensar Cursos disponibiliza gratuitamente em sua plataforma o curso online de Álgebra Linear. O curso tem objetivo de ajudar na qualificação daqueles que querem se aperfeiçoar, seja para capacitação ou atualização profissional.

O curso tem objetivo de capacitar os profissionais das diversas áreas de conhecimento e estudantes que buscam atualização e complementação de carga horária. Os cursos também poderão ser feitos por profissionais que buscam novas qualificações.

O curso de Álgebra Linear oferecido pelo Pensar Cursos é assegurado pela Lei nº 9.394, Decreto Presidencial nº 5.154 e Normas da Resolução CNE (Conselho Nacional de Educação) nº 04/99 MEC (Ministério da Educação). Sendo assim, destinados para os alunos que desejam aprimorar suas práticas profissionais e conhecimentos.

Como funciona o curso de Álgebra Linear

O curso online de Álgebra Linear possui como conteúdos programáticos:

Sistemas de equações lineares; Matrizes invertíveis; Determinantes; Subespaços vetoriais; Transformações lineares; Isomorfismos; Representação de transformações por matrizes; Polinômio minimal (ou mínimo); Ortogonalidade e Ângulo entre dois vetores

Validade da Certificação

A certificação do curso de Álgebra Linear emitida pelo Pensar Cursos tem validade em todo o Brasil e não são válidos como um certificado técnico profissionalizante ou de graduação ou de pós-graduação e não dá direito de assumir responsabilidades técnicas. O cursos são enquadrados na modalidade de Cursos Livres, referente a educação continuada do trabalhador com as finalidades:

Extensão universitária (horas extracurriculares);

Enriquecer o seu currículo;

Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção;

Avaliações para promoções internas nas empresas;

Gratificações adicionais conforme plano de carreira;

Concursos públicos (mediante verificação do edital);

Provas de títulos (mediante verificação do edital);

Seleções de mestrado e doutorado; e diversas outras necessidades.

Efetuando a matrícula no Curso de Álgebra Linear

Os interessados devem acessar no site do Pensar Cursos a página do curso de Álgebra Linear e matricular-se gratuitamente. Não é exigido grau de escolaridade ou idade.