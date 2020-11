Cursos do MEC preparam professores para elaborar aulas online

Professores que desejam aprimorar suas habilidades acerca das aulas online podem contar com capacitações gratuitas do Ministério da Educação (MEC). A pasta lançou cursos que ensinam técnicas específicas para quem leciona a distância.

Logo após o início da pandemia as escolas de todo o Brasil precisaram fechar suas portas. Desse modo, educadores e estudantes se adaptaram a uma nova realidade para o ensino, assim como para a aprendizagem.

Atualmente, a maioria dos alunos têm recebido seus conteúdos em casa por meio da internet ou com materiais didáticos retirados nas instituições. Entretanto, muitos professores ainda sentem com a falta de conhecimento para elaborarem as aulas.

Com os cursos disponibilizados pelo MEC, os professores poderão entender como criar videoaulas mais envolventes e com maior qualidade. Além disso, aprenderão métodos variados de ensino à distância.

Cursos oferecidos

Atualmente há três capacitações disponibilizadas na plataforma lançada pelo MEC:

“Como Preparar Videoaulas”

“Mediação em Ensino a Distancia”

“Desenho Didático para Ensino Online”

No mês de fevereiro de 2021 a oferta de cursos aumentará, com os títulos:

“Multimeios em Educação”

“Psicologia na Educação”

A saber, todos os cursos oferecidos acontecem online. Ou seja, não há aulas presenciais e, dessa forma, não há a necessidade de se colocar em risco durante a pandemia do novo coronavírus que ainda acontece.

Voltados para professores da educação básica

A ideia destes cursos que o MEC está oferecendo é preparar os atuais e futuros professores da educação básica a utilizarem as ferramentas online em sala de aula e dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.

Os participantes vão aprender a produzir seus próprios materiais audiovisuais e a aperfeiçoar as práticas profissionais de maneira presencial ou à distância.

Para participar do curso basta se inscrever no site eskadauema.com. As inscrições vão até o dia 13 de novembro.

Não deixe de ler também – Educação no campo: Instituições levam cursos para áreas rurais