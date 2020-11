Cursos Online Sobre Gestão Financeira

Cursos Sobre Gestão Financeira Voltados Para o Empreendedor

Veja algumas sugestões de cursos de Gestão Financeiras voltados ao empreendedor e gere conhecimento e valor aos seus negócios.

Sabemos que a Gestão Financeira é importante para todas as empresas, haja vista que é a base de todas as ações. Por isso é importante ao empreendedor sempre buscar conhecimento para aprimorar a administração do seu negócio.

Sendo assim, veja alguns cursos online e gratuitos disponibilizados pelo Sebrae voltados para auxiliar o empreendedor na Gestão Financeira do seu negócio.

Gestão Financeira

Neste curso é ensinado como realizar o controle do seu negócio. Esse curso de Gestão financeira tem duração de 3 horas e possui certificado.

Fluxo de Caixa

Esse curso de Fluxo de Caixa é voltado para o MEI e ajuda na administração correta das entradas e saídas.

Controle de Gastos no Comércio

O Controle de Gastos no Comércio é voltado para o empreendedor aprender a controlar os gastos e diminuir os custos.

Curso de Controle de Gastos no Serviço

O curso de Controle de Gastos no Serviço é voltado para orientar o empreendedor a calcular valores de serviço por hora e avaliar custos. Esse curso é dividido em seis módulos para que tenha total orientação sobre como realizar a prestação de serviços.

Conhecimento é a base das decisões

Todos os cursos são gratuitos, online e são certificados pelo Sebrae. O conhecimento é a chave do sucesso, por isso, reserve um tempo na sua agenda para que possa aprender cada vez mais. Visto que mesmo que não use de imediato um conhecimento novo, ele sempre agrega valor de forma implícita em outras ocasiões.