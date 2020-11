Cyber Monday ou Black Friday: quais as diferenças entre as datas?

A Black Friday já alcançou a graça do consumidor brasileiro, que aproveita as ofertas do comércio eletrônico e presenciais em todo o território nacional. A tradição importada dos Estados Unidos para aquecer o mercado no segundo semestre do ano carregou consigo um outro grande dia de ofertas, a Cyber Monday; mas como ela funciona?

Também conhecida como “Segunda-feira Cibernética”, a Cyber Monday é um evento destinado exclusivamente ao e-commerce, com descontos tão atrativos quanto os da Black Friday. Nos EUA, o dia acontece na primeira segunda-feira após o Dia de Ação de Graças, no começo da semana que sucede a Black Friday.

A principal diferença entre os eventos é que a Cyber Monday é exclusiva para o comércio digital, excluindo as ofertas de lojas presenciais. Anteriormente, as ofertas desta conhecida segunda-feira eram destinadas a gadgets, dispositivos tecnológicos, smartphones, notebooks e outros acessórios do setor; mas a tradição foi mudando ao longo do crescimento da popularidade do evento.

Pexels/Reprodução

Portanto, assim como a Black Friday foi criada voltada para ofertas presenciais, a Cyber Monday foi destinada às ofertas em lojas online. Contudo, na prática, os dois dias podem ser aproveitados pelo varejista que quiser oferecer descontos especiais.

Cyber Monday ou Black Friday: qual a melhor?

Ambas as datas têm o mesmo propósito: oferecer descontos imperdíveis em todos os setores e aquecer o mercado. Para o consumidor, vale a pena ficar de olho nos dois dias já com produtos desejados e adquirir a melhor oferta que encontrar.

Ainda assim, vale ressaltar que a Cyber Monday tem um histórico melhor na oferta de produtos eletrônicos. Então, pode ser uma oportunidade interessante para ficar de olho em notebooks, smartphones e outros acessórios.

