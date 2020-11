Cyberpunk 2077 já está com alguns jogadores – cuidado com spoilers!

Estamos há algumas semanas do lançamento de Cyberpunk 2077, mas aparentemente algumas cópias já foram enviadas para lojas ao redor do globo – e, como você deve imaginar, jogadores colocaram suas mãos nelas antes do tempo.

Há diversos relatos no Reddit de pessoas confirmando já terem visto o jogo à venda e, evidentemente, isso faz com que diversos jogadores estejam explorando esse universo. Sendo assim, a internet pode ser um lugar perigoso caso queira evitar spoilers nos próximos dias.

We’re almost there boys. I actually had the game in my hands. from r/cyberpunkgame