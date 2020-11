Cyberpunk 2077: save do PS4 poderá ser transferido para o PS5

A CD Projekt Red acaba de confirmar oficialmente uma excelente notícia para os jogadores ansiosos por Cyberpunk 2077 : você poderá transferir seu progresso do PS4 para o PS5. Contudo, a desenvolvedora ainda não forneceu mais detalhes quanto as versões de Xbox One e Xbox Series X/S.

Isso significa que, se você der início à sua jornada em Night City no PS4, poderá transferir o save para o PS5 posteriormente, mas só através da compatibilidade com versões anteriores. Segundo a desenvolvedora, contanto que você esteja jogando na mesma conta da PSN, você estará apto para fazer a transferência.

(Fonte: CD Projek Red / Reprodução)

Você terá três formas de transferir, todas elas bem simples:

Conecte-se à sua conta PlayStation Plus e carregue seus saves Transfira seus dados via cabo LAN ou conexão sem fio (WiFi) Use um dispositivo de armazenamento compatível para copiar e transferir seus saves para a mesma conta PSN no PS5

Por conta de problemas com a geração passada (PS4/Xbox One), Cyberpunk 2077 havia sido adiado para alguns reajustes e polimentos. Mas fique despreocupado, pois a CD Projekt já confirmou que o game roda surpreendentemente bem tanto no PS4 quanto no Xbox One.

Algumas pessoas já estão com o game em mãos — inclusive o Keanu Reeves —, então recomendamos muita cautela com spoilers nas redes sociais até o lançamento daqui duas semanas.

Cyberpunk 2077 será lançado no dia 10 de dezembro para Xbox One/Series X e S, PC e PS4/PS5. Ansiosos para novas aventuras em Night City? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!