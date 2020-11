Cyberpunk ganha gameplay inédito no PS4 Pro e PS5 de 6 minutos

Depois de mostrar um gameplay breve de Cyberpunk 2077 no Xbox One X e Xbox Series X, hoje (24) a CD Projekt Red lançou um vídeo mostrando exclusivamente trechos de gameplay no PS4 Pro e no PS5 (especificamente do começo do game).

No vídeo abaixo, vemos o início da campanha do Nômade rodando no PlayStation 4 Pro, com gráficos bonitos e uma performance estável – com gráficos inferiores ao PC, claro, com sombras mais modestas e resolução aparentemente menor. Já no PlayStation 5, vemos um resulado muito similar, já que o gameplay é apenas o da retrocompatibilidade do console com o PS4. Confira o gameplay de Cyberpunk 2077:

Por ora, é difícil saber se o PS5 terá Ray Tracing igual ao Xbox Series X, já que o trecho mostrado não traz captura direto da versão de nova geração. Por ter um poder de fogo sobressalente, o PlayStation 5 pode trazer performance mais estável (caso exista quedas de frames) e resolução maior (caso a resolução do PlayStation 4 Pro seja dinâmica).

Cyberpunk 2077 chega ao PS4, Xbox One e PC no dia 10 de dezembro, mas versões para a nova geração estão previstas para 2021 (no lançamento, o jogo roda via retrocompatibilidade).