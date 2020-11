Dados do Varejo Brasileiro – Notícias Concursos

Os dados sobre o varejo online brasileiro

O varejo online do Brasil se consolida a cada ano, os dados mostram que a receptividade é alta, bem como a demanda.

Com um faturamento bilionário, em média 30 bilhões de reais ao ano segundo o Sebrae, representa um crescimento anual de 30%.

Grandes chances de sucesso no ecommerce

Sendo assim, é uma área de atuação promissora no mercado. Conforme informações do site Ebit o crescimento do ecommerce no Brasil foi um ponto fora da curva, superando todas as expectativas do varejo.

Dados projetados afirmam que vale à pena empreender se voltando a essa demanda, visto que é um dos setores menos afetados por crises financeiras.

Um setor que está superando expectativas

Sendo assim, o comércio online é uma superação de expectativa comercial. Ao passo que por conta desse seu faturamento bilionário tem recebido atenção de diversos setores do mercado.

Por isso o empreendedorismo online tem se firmado cada vez mais, tanto em vendas do setor de varejo, como em prestação de serviços.

Milhões de consumidores e novos adeptos

Cerca de 51 milhões de brasileiros se declaram consumidores assíduos do mercado online, ao passo que fazem suas compras preferencialmente pela internet, segundo pesquisa do Ebit.

Novos consumidores surgem anualmente, sendo aproximadamente 9 milhões de novos consumidores ao ano, em média.

Sendo assim, os consumidores online estão superando o receio que existiu no início dos anos 2000 em relação ao varejo virtual.

Ecommerce e Marketing Dgital

Dada essa alta no consumo, bem como aumento do faturamento, um ecommerce tem uma grande chance de sucesso. Por isso, cabe ao empreendedor focar nas estratégias e atuar firmemente com o Marketing Digital. Uma vez que é na internet que o público do varejo online se encontra.