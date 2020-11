Danilo Barcelos vê ‘jogo complicado’ e projeta próxima rodada do Fluminense

O Fluminense perdeu a sequência de oito jogos sem derrotas após ser batido pelo Grêmio neste domingo, por 1 a 0, no Maracanã. Em jogo pouco inspirado do Tricolor carioca, melhor para os gaúchos, que apareceram melhor ofensiva e defensivamente. Após a partida, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos admitiu a atuação ruim, mas já começou a projetar a próxima rodada, no sábado.

– Jogo muito complicado, começamos mal. Depois do gol, conseguimos jogar um pouco mais. Derrota vai doer, mas temos de retomar o que vínhamos fazendo. O Grêmio jogou bem. Não conseguimos fazer o nosso trabalho. E agora é pensar na próxima partida – disse o jogador ao “Premiere”.

O resultado coloca o Fluminense na quinta posição na tabela, com 32 pontos, perdendo a chance de terminar a rodada em terceiro. No próximo fim de semana, o Tricolor encara o Palmeiras, no sábado, fora de casa.