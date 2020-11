Darwin Ñúnez entra, muda o jogo e Benfica, com um a menos, empata em casa com o Rangers pela Liga Europa

Com muitas reviravoltas, o Benfica conseguiu empatar com o Rangers, em casa, por 3 a 3. Com apenas dois minutos de partida, Goldson, contra, abriu o placar para os mandantes. Aos 15, Otamendi foi expulso. Aos 24 e 25, Gonçalves, contra, e Kamara, viraram o placar. Morelos, aos seis do segundo, ampliou. No final da partida, Rafa Silva e Darwin Ñúnez garantiram a igualdade.

QUE ISSO?

Otamendi foi expulso com apenas 15 minutos de partida. Em lance em que o atacante do Rangers corria com vantagem, o zagueiro argentino era o último homem e derrubou o jogador. Assim, recebeu o vermelho direto quando os portugueses estavam vencendo.

UM PARA CADA LADO

A partida contou com um gol contra para cada lado. Enquanto Goldson fez o primeiro após uma lambança da zaga, Gonçalves, após cruzamento forte, também marcou contra a própria equipe.

O NOME DO JOGO

Darwin Ñúnez foi o nome da partida. O atacante entrou aos 15 minutos do segundo tempo e garantiu o empate para o Benfica. O uruguaio fez uma bela jogada, limpou o goleiro e tocou para Rafa Silva diminuir. Nos acréscimos, deixou tudo igual.