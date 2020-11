Dauntless será jogável no lançamento do PS5 e Xbox Series X/S

Dauntless, o jogo gratuito de caça aos monstros da Phoenix Labs será jogável no PlayStation 5 e Xbox Series X/S logo na data de lançamento de cada um dos consoles. A desenvolvedora também planeja incluir jogabilidade multiplataforma, que permite que jogadores de consoles de gerações diferentes possam derrotar monstros juntos.

Curiosos sobre o futuro de Dauntless? Leia uma carta de nosso CEO, Jesse Houston, com todos os detalhes mais recentes sobre Dauntless Reforjado, Campo de Caçada, comunidade e consoles de última geração. #Dauntlesshttps://t.co/uBzfQlEyOj — Dauntless Brasil (@PlayDauntlessBR) November 4, 2020

O lançamento do game nos novos consoles coincide com a chegada próxima de um pacote de atualizações grande em dezembro, que trará mudanças significativas para o game, melhorando as caçadas e tornando elas mais duradouras. Jesse Houston, CEO e cofundador do estúdio comentou que o patch Reforged irá “mudar a forma como [os jogadores] caçam nas Ilhas Partidas”.

As novidades no sistema de progressão e caçada serão importantes para a chegada da nova geração, com a ideia de unir os jogadores de duas gerações em uma gameplay aprimorada para 6 plataformas. Outras novidades de Dauntless Reforged incluem:

Novo Tipo de Caçada: Campo de Caçada;

17 Ilhas Retrabalhadas para os Campos de Caçada;

1 Ilha Novíssima para os Campos de Caçada;

Planadores;

Eventos da Ilha;

Sistema de Progresso do Caminho do Slayer;

Reformulação de Nível de XP e Prestígio;

Reformulação de Nível de Equipamento.

E aí, o que vocês acharam? Vão curtir o game na nova geração? Contem para nós na seção de comentários!