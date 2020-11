David Braz tenta explicar polêmica entre Maicon e Renato Gaúcho

A polêmica está lançada no Grêmio. Durante a vitória sobre o Bragantino, o técnico Renato Gaúcho se irritou com uma jogada do capitão Maicon e esbravejou. Incomodado com a crítica, o camisa 8 pediu para sair e Portaluppi atendeu o seu desejo.

Na saída de campo, Maicon fez cara de poucos amigos e foi direto para o vestiário. Antes disso, deixou a faixa de capitão para David Braz, que tentou explicar o fato.

‘Ele achou que não conseguiria mais continuar no jogo. Cada um sabe até onde vai. Ele conversou com o professor e é isso. Todo mundo tentou ajudar o máximo que deu’, afirmou ao SporTV.

Com ou sem Maicon, o Grêmio terá poucos dias de descanso, já que o Tricolor volta a campo na quinta-feira. O compromisso será pela Copa do Brasil, diante do Juventude.