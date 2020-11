David Fincher revela ter parceria por mais quatro anos com a Netflix

A parceria entre a Netflix e o diretor/produtor David Fincher ganhará novos capítulos. Segundo informações dadas pelo próprio Fincher, ele ainda possui um contrato de quatro anos com a plataforma de streaming para a produção de novas séries e filmes.

O trabalho mais recente de Fincher, o filme Mank, está programado para estrear no dia 4 de dezembro na Netflix.

(Netflix/Reprodução)Fonte: Variety

David Fincher deu uma entrevista ao site Premiere na qual comentou que Mank faz parte de uma longa parceria que ele ainda tem com a Netflix.

Fincher se disse cansado com o ritmo de trabalho após comandar duas temporadas de Mindhunter, então conversou diretamente com Ted Sarandos e Cindy Holland — respectivamente CEO e VP de Aquisição de Conteúdo da Netflix — para pedir um ritmo de trabalho mais tranquilo.

“Não me vejo ausente por dois anos para uma terceira temporada [de Mindhunter], prefiro dedicar um ano a um projeto mais modesto, ter o luxo de passar seis meses em pré-produção para criar duas horas de conteúdo em vez de 10”, declarou Fincher. A resposta da Netflix foi positiva.

O diretor ainda completou revelando que ainda possui mais quatro anos de parceria.

“Tenho um contrato de exclusividade com eles por mais quatro anos. Dependendo de como Mank for recebido, irei vê-los discretamente para perguntar se posso me redimir ou aparecer como um idiota arrogante e exigir fazer mais filmes em preto e branco”, brincou o produtor.

Além de Mank e Mindhunter, Fincher também produziu, em parceria com a Netflix, o sucesso House of Cards, e a animação antológica Love, Death & Robots, com os quais ele foi premiado no Emmy Awards.